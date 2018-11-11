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СНГ 11.11.2018 18:17

Путин спокойно относится к учениям НАТО близ российских границ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва спокойно относится к учениям, проводимым НАТО у ее границ, хотя сама так не поступает.

В интервью телеканалу RT France он выразил надежду, что диалог с альянсом будет восстановлен.

"Что касается учений, то мы тоже их проводим, правда, стараемся не проводить полномасштабные учения вблизи границ со странами НАТО. Последнее крупное учение у нас было на востоке за тысячи километров от границ стран НАТО", - подчеркнул президент.

"Но в целом мы относимся к этому спокойно, надеюсь, что диалог, который всегда востребован и здесь сыграет свою положительную роль", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]