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СНГ 11.11.2018 20:38

Оппозиционная партия экс-президента Армении Саргсяна примет участие во внеочередных парламентских выборах

Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия примет участие в предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах.

Соответствующее решение было принято в воскресенье на заседании Республиканской партии, которое провел С.Саргсян.

"Республиканская партия приняла решение участвовать во внеочередных выборах", - сказал по итогам заседания экс-министр обороны Армении Виген Саркисян.

По его словам, Республиканская партия Армении претендует на роль оппозиции. "Мы претендуем на то, чтобы стать основной политической силой", - отметил В.Саркисян.

В партии, добавил он, считают, что объявленные внеочередные парламентские выборы "чрезвычайно ускорены, нарушают политические процессы и не позволили многим партиям подготовиться к выборам".

"Нам легче, у нас есть структуры, опыт, институциональные возможности для подготовки к выборам", - сказал В.Саркисян.

Со своей стороны вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов сообщил, что В.Саркисян избран первым заместителем Республиканской партии.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРТИЯ, САРГСЯН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]