Оппозиционная партия экс-президента Армении Саргсяна примет участие во внеочередных парламентских выборах

Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия примет участие в предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах.

Соответствующее решение было принято в воскресенье на заседании Республиканской партии, которое провел С.Саргсян.

"Республиканская партия приняла решение участвовать во внеочередных выборах", - сказал по итогам заседания экс-министр обороны Армении Виген Саркисян.

По его словам, Республиканская партия Армении претендует на роль оппозиции. "Мы претендуем на то, чтобы стать основной политической силой", - отметил В.Саркисян.

В партии, добавил он, считают, что объявленные внеочередные парламентские выборы "чрезвычайно ускорены, нарушают политические процессы и не позволили многим партиям подготовиться к выборам".

"Нам легче, у нас есть структуры, опыт, институциональные возможности для подготовки к выборам", - сказал В.Саркисян.

Со своей стороны вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов сообщил, что В.Саркисян избран первым заместителем Республиканской партии.