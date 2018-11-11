Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0257 GBR   2.2312 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.67 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 19° Завтра 13° 14 Ноя 10° 15 Ноя 10°

ТЭК 11.11.2018 21:00

JMMC решил, что ОПЕК+ в 2019г может понадобиться новая стратегия

JMMC пришел к выводу, что в 2019 году есть риск переизбытка нефти, сообщил журналистам генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По его словам, комитет решил, что ОПЕК+ в 2019 году может понадобиться новая стратегия и корректировки для балансировки рынка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, СТРАТЕГИЯ


Похожие новости


Сделка ОПЕК+ в октябре исполнялась на 104% - Bloomberg Комитет ОПЕК+ 11 ноября обсудит необходимость продолжения сокращения нефтедобычи в 2019г Сделка ОПЕК+ в сентябре исполнялась на 111% Свободные мощности ОПЕК недостаточны для компенсации выпадающей добычи нефти - Сечин ОПЕК повысила прогноз поставок нефти не-ОПЕК в 2018г на 200 тыс. б/с, в 2019г - на 180 тыс. б/с из-за США и РФ Министерский комитет ОПЕК+ договорился придерживаться достижения выполнения сделки в 100%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]