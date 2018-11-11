JMMC решил, что ОПЕК+ в 2019г может понадобиться новая стратегия

JMMC пришел к выводу, что в 2019 году есть риск переизбытка нефти, сообщил журналистам генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
По его словам, комитет решил, что ОПЕК+ в 2019 году может понадобиться новая стратегия и корректировки для балансировки рынка.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»