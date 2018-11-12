В Узбекистане проводятся изыскания на перспективных для возведения АЭС площадках, сообщил представителям местных СМИ генеральный директор Агентства по развитию атомной энергетики при кабинете министров ("Узатом") Журабек Мирзамахмудов.

"По нормам МАГАТЭ при выборе площадки должны быть исследованы как минимум две территории. У нас разведка ведется в пяти. В основном они расположены вокруг озер Айдаркуль и Тудакуль (Бухарская и Навоийская области на западе Узбекистана - ИФ)", - сказал он.

По его данным, на каждой исследуемой площадке установят метеостанции, проведут геологические испытания, проверят почву, плотность грунта, уровень подземных вод.

"Как только выбор местности будет сделан, проведем общественные слушания, чтобы узнать мнение граждан, общественности, МАГАТЭ, после чего будет составлено заключение для получения лицензии. В 2020 году планируем залить первый бетон", - отметил Ж.Мирзамахмудов.

Говоря о мерах безопасности, он пояснил, что в АЭС с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+", которую планируется возвести в республике, использованы новейшие достижения и разработки. Так, между окружающей средой и радиоактивными веществами атомной электростанции в Узбекистане установят четыре барьера защиты: это топливная матрица, оболочка тепловыделяющей сборки, корпус реактора и защитная оболочка. Последняя рассчитана не только на внешнее воздействие - падение самолета, смерч, ураган или взрыв, но и выдерживает внутреннее давление в пять килограммов на квадратный сантиметр. Кроме того, под корпусом реактора устанавливается "ловушка" расплава активной зоны.

Глава "Узатома" также сообщил, что узбекская сторона изучает опыт стран, где активно используется атомная энергия. Так, с 29 октября по 1 ноября делегация Узбекистана находилась в Японии для изучения принятых правительством этой страны мер по ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" и ознакомления с действующими АЭС.

"В ходе встречи японской стороной была поддержана инициатива Узбекистана по строительству АЭС по технологии ВВЭР и выражена готовность сотрудничать и обмениваться опытом, в первую очередь в области подготовки кадров. В частности предложено организовать обучения узбекских специалистов в учебно-тренировочных центрах Японии", - сказал Ж.Мирзамахмудов.

По его словам, одна из задач агентства - обеспечить прозрачность строительства и эксплуатации станции. С этой целью в проекте закона "Об использовании атомной энергии в мирных целях", размещенном для обсуждения на портале системы оценки воздействия актов законодательства, отмечено, что граждане имеют право на посещение в ознакомительных целях ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Организации, в том числе общественные, имеют право рекомендовать компетентных представителей для участия в экспертизах ядерных установок и пунктов хранения на стадии их размещения, проектирования, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации.

"В здании агентства "Узатом" будет открыт Информационный центр, где каждый может ознакомиться с ядерными технологиями", - отметил Ж.Мирзамахмудов.

Он подчеркнул, что АЭС станет важнейшей основой укрепления энергетического баланса страны. При этом отметил, что, если бы АЭС ввели в эксплуатацию в 2018-м (а она вырабатывает 18,9 млрд кВт/часов электроэнергии в год), то ее энергия сразу увеличила бы мощности почти на 23%. К 2030 году планируется нарастить генерацию электроэнергии в республике почти вдвое - до 117 млрд кВт/часов. Даже тогда доля АЭС окажется ощутимой и составит около 16%.

Глава "Узатома" также сообщил, что на стадии строительства АЭС трудоустроят до десяти тысяч человек, а в период эксплуатации появится до 2,5 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест. Уже в текущем году направлены на обучение в головное учреждение МИФИ 30 студентов из Узбекистана, а с 2019 года в его филиале в Ташкенте будут обучаться по 100 человек ежегодно.

Как сообщалось, в декабре 2017 года между правительствами России и Узбекистана было подписано соглашение в области мирного использования атомной энергии.

В сентябре 2018 года было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту. Первый энергоблок АЭС в Узбекистане планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года.

В октябре в рамках визита президента России в Узбекистан Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев дали старт осуществлению проекта.