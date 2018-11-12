В Пхеньяне осудили американо-южнокорейские учения морпехов

Решение о проведении ограниченных учений с участием войск США на Корейском полуострове нарушает недавнее соглашение, направленное на снижение напряженности в регионе, пишет в понедельник центральная северокорейская газета "Нодон синмун".

Таким образом газета отреагировала на учения 500 американских и южнокорейских морских пехотинцев, которые начались 5 ноября и продлятся две недели.

Данные учения "противоречат межкорейскому военному соглашению, которым предполагалось устранить военные угрозы и прекратить враждебные отношения на Корейском полуострове", отмечается в комментарии издания.

Межкорейское военное соглашение было подписано 19 сентября.

Представитель Минобороны Южной Кореи отверг критику КНДР, отметив, что эти учения носят оборонительный характер и в них принимает участие небольшое количество военнослужащих, не превышающее по численности батальон.