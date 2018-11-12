Число пострадавших в результате аварии на меткомбинате в Казахстане увеличилось до пяти человек

До пяти человек увеличилось число пострадавших в результате аварии и пожара на металлургическом комбинате АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области Казахстана, сообщил в понедельник исполнительный директор компании Вадим Басин.

"Пять человек, которые в момент произошедшего находились поблизости от места аварии, получили травмы легкой степени тяжести, из них двое в настоящий момент находятся на больничном с ушибами головы, один - с переломом мизинца правой руки", - сказал В.Басин на пресс-конференции в понедельник в Темиртау (город в регионе).

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились три человека.

Вечером 10 ноября возле цеха обжига известняка на меткомбинате в Темиртау произошло возгорание газопровода. В результате аварии были повреждены кислородопровод, азотопровод, водородопровод, газопровод сжиженного газа и газопровод сжатого воздуха. Работа нескольких цехов меткомбината остановлена. Для расследования аварии на меткомбинате создана комиссия.

Крупнейший в Казахстане меткомбинат "АрселорМиттал Темиртау" (ранее "Испат Кармет") входит в состав сталелитейного концерна Arcelor-Mittal, который приобрел казахстанский комбинат в середине 1990-х годов. Казахстанское предприятие является полностью интегрированным металлургическим производством мощностью 5,5 млн тонн продукции в год. Компания владеет 15-тью угольными шахтами и железорудными рудниками.