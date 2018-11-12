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СНГ 12.11.2018 12:01

Число пострадавших в результате аварии на меткомбинате в Казахстане увеличилось до пяти человек

До пяти человек увеличилось число пострадавших в результате аварии и пожара на металлургическом комбинате АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области Казахстана, сообщил в понедельник исполнительный директор компании Вадим Басин.

"Пять человек, которые в момент произошедшего находились поблизости от места аварии, получили травмы легкой степени тяжести, из них двое в настоящий момент находятся на больничном с ушибами головы, один - с переломом мизинца правой руки", - сказал В.Басин на пресс-конференции в понедельник в Темиртау (город в регионе).

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились три человека.

Вечером 10 ноября возле цеха обжига известняка на меткомбинате в Темиртау произошло возгорание газопровода. В результате аварии были повреждены кислородопровод, азотопровод, водородопровод, газопровод сжиженного газа и газопровод сжатого воздуха. Работа нескольких цехов меткомбината остановлена. Для расследования аварии на меткомбинате создана комиссия.

Крупнейший в Казахстане меткомбинат "АрселорМиттал Темиртау" (ранее "Испат Кармет") входит в состав сталелитейного концерна Arcelor-Mittal, который приобрел казахстанский комбинат в середине 1990-х годов. Казахстанское предприятие является полностью интегрированным металлургическим производством мощностью 5,5 млн тонн продукции в год. Компания владеет 15-тью угольными шахтами и железорудными рудниками.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МЕТКОМБИНАТ, АВАРИЯ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]