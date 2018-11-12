Кандидат в президенты Грузии Зурабишвили заявила, что ее угрожают убить

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник на брифинге сообщила о телефонных сообщениях с угрозами лишить жизни ее и ее детей от сторонников основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение".

"В минувшие выходные мне и моим детям в телефонных сообщениях появились угрозы лишить нас жизни. Угрозы реальны. Отправители данных посланий уже установлены, они являются бывшими военными, сторонниками партии "Единое национальное движение", - сказала С.Зурабишвили.

Она призвала представителей правоохранительных органов принять соответствующие меры.

Второй тур президентских выборов в Грузии, в котором участвуют депутат парламента С.Зурабишвили, которую активно поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", и кандидат бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, должен состояться до 2 декабря.