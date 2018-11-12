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Регион 12.11.2018 11:34

Кандидат в президенты Грузии Зурабишвили заявила, что ее угрожают убить

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник на брифинге сообщила о телефонных сообщениях с угрозами лишить жизни ее и ее детей от сторонников основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение".

"В минувшие выходные мне и моим детям в телефонных сообщениях появились угрозы лишить нас жизни. Угрозы реальны. Отправители данных посланий уже установлены, они являются бывшими военными, сторонниками партии "Единое национальное движение", - сказала С.Зурабишвили.

Она призвала представителей правоохранительных органов принять соответствующие меры.

Второй тур президентских выборов в Грузии, в котором участвуют депутат парламента С.Зурабишвили, которую активно поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", и кандидат бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, должен состояться до 2 декабря.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]