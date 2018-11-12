Евро упал ниже $1,13 впервые более чем за год

Курс доллара США продолжает повышаться в понедельник после того, как он завершил подъемом четвертую неделю подряд.
При этом опасения относительно бюджетных разногласий правительства Италии и Европейской комиссии стали одной из причин падения единой европейской валюты ниже отметки $1,13 впервые более чем за год. Кроме того, негативом для рынка выступают события вокруг Brexit.
В воскресном выпуске газеты The Times сообщалось, что еще четыре британских министра готовы подать в отставку из-за планов главы правительства Терезы Мэй в отношении выхода Великобритании из Евросоюза.
Евро торгуется утром в районе $1,1275 против $1,1336 на закрытие прошлой сессии.
Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 128,73 иены по сравнению со 129,03 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 114,17 иены против 113,83 иены в пятницу.
Фунт стерлингов торгуется около $1,2870 против $1,2972 днем ранее.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,36%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,4%.
"Перед парой евро-доллар вновь стоит вопрос "насколько можно упасть". Мы полагаем, что фактором могут стать неприятные новости по проблеме итальянского бюджета или просто плохие данные по ЕС", - отмечается в обзоре Saxo Bank.
По мнению аналитиков банка, в экономике еврозоны видно устойчивое замедление, и все шире распространяется понимание того, что Европейский союз и в особенности Германия плохо подготовлены к глобальной торговой войне или даже просто к всеобщему замедлению роста с учетом большого профицита счета текущих операций страны.
Эксперты прогнозируют, что "первой целью внизу, если уровень $1,13 будет пробит" в начале этой недели, будет $1,1186, а затем $1,1.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»