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Наука и образование 12.11.2018 11:31

В Олимпиаде по информатике в Баку в 2019 году примут участие представители более 90 стран - замминистра

Улучшение качества преподавания информатики в средних учебных заведениях в Азербайджане является одним из приоритетных направлений, заявила заместитель министра образования Махаббат Велиева.

«Реализуемая в Азербайджане реформа образовательной системы направлена на повышение интереса школьников к получению знаний. С этой точки зрения приоритетным является улучшение качества преподавания информатики в школьной программе», - подчеркнула М.Велиева

По ее словам, в Азербайджане уделяется большое внимание развитию и применению ИКТ в различных сферах жизни.

«Не случайно в 2019 году Баку примет международную олимпиаду по информатике, в которой примут участие представители более 90 стран», - отметила замминистра.

М.Велиева подчеркнула, что уровень занятости в сфере ИКТ в Азербайджане увеличился с 67% в 2007году до 73% в 2017г.

«Большое внимание уделяется также обеспечению широких возможностей среди школьников при выборе дальнейшей профессии. Так, сегодня к процессу профильного обучения привлечены 27 тыс. учеников 722 общеобразовательных школ», - сказала она.

По ее словам, реализуемый совместно с компанией BP-Азербайджан проект по развитию сферы образования в Азербайджане охватит в 2019 году 30 бакинских школ и направлен на обеспечение более глубоко изучения школьниками предмета информатики.

«В рамках проекта участвующие в нем учителя пройдут полугодовые курсы совершенствования уровня преподавания информатики и, параллельно с этим, 8-месячные курсы английского языка», - отметила замминистра.

Р.Бабаев

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Тэги: ОБРАЗОВАНИЕ, ИНФОРМАТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]