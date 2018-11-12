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Дальнее зарубежье 12.11.2018 12:33

Талибы готовы разговаривать с властями Афганистана только после соглашения с американцами о выводе войск - Кабулов

Талибы заявили, что согласятся на переговоры с Кабулом, только когда договорятся с США о графике вывода войск из Афганистана, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Они говорили о том, что готовы будут разговаривать с афганским правительством только после достижения соглашения с американцами о графике вывода всех иностранных войск из Афганистана - раз", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

З.Кабулов продолжил: "В качестве мер доверия, в предварительном плане талибы требуют освобождения всех политических заключённых и отмены антиталибских санкций, введённых против них ещё в 90-х годах и потом возобновленных ещё, дополненных последующими резолюциями СБ".

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Тэги: РОССИЯ, ТАЛИБЫ, КАБУЛ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]