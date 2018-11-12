ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении свыше 1,2 млрд манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 350 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
«Центробанк 12 ноября провел очередной депозитный аукцион. ЦБА привлек 350 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 1 млрд 232,5 млн манатов. Средневзвешенная ставка – 7,76%», - отметили в банке.
Средства привлечены сроком на 14 дней.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Б.Рустамбеков
Для Азербайджана наши двери открыты - Лукашенко
Баку призывает врио премьера Армении к действенным шагам по Карабаху вместо «голословных заявлений» - МИД Азербайджана
МЧС эвакуировало около 40 человек жителей ряда сел на юге Азербайджана, затопленных в результате проливных дождей
Азербайджанец пытался вывезти из страны незадекларированную инвалюту на $20 тыс.
В Олимпиаде по информатике в Баку в 2019 году примут участие представители более 90 стран - замминистра
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
МВД Грузии заявило о начале расследования по факту угроз кандидату в президенты Зурабишвили
Террорист-смертник совершил подрыв в Кабуле, есть жертвы
Глава Минобороны Грузии рассчитывает на помощь США и НАТО в строительстве военного аэродрома
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Состоялась встреча Министра культуры Азербайджана и руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане
«Norm Sement” - “Друг школьника”
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»