Инфляция в Азербайджане в октябре составила 0,2%, среднегодовая инфляция замедлилась до 2,4%

Инфляция в Азербайджане в октябре 2018 года составила 0,2%, что соответствует показателю сентября, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"Инфляция в Азербайджане в октябре 2018 года составила 0,2%. При этом цены на продовольственные товары выросли на 0,2%, непродовольственные товары – на 0,2%, тарифы на услуги населению – на 0,1%", - отметили в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец октября замедлилась до 2,4% (на конец сентября 2018 года – 2,6%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец октября составила 2,1%, по непродовольственным товарам – 2,8%, услугам – 2,6%.
Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 3,1%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2017 года составила 12,9%.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»