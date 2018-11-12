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Макроэкономика 12.11.2018 12:24

Инфляция в Азербайджане в октябре составила 0,2%, среднегодовая инфляция замедлилась до 2,4%

Инфляция в Азербайджане в октябре 2018 года составила 0,2%, что соответствует показателю сентября, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Инфляция в Азербайджане в октябре 2018 года составила 0,2%. При этом цены на продовольственные товары выросли на 0,2%, непродовольственные товары – на 0,2%, тарифы на услуги населению – на 0,1%", - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец октября замедлилась до 2,4% (на конец сентября 2018 года – 2,6%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец октября составила 2,1%, по непродовольственным товарам – 2,8%, услугам – 2,6%.

Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 3,1%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2017 года составила 12,9%.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]