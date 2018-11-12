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Дальнее зарубежье 12.11.2018 13:15

Главе МИД Франции неизвестно, передала ли Анкара Парижу аудиозапись момента убийства Хашкаджи

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в понедельник в эфире телеканала "Франс-2", что он не осведомлен о передаче турецкими властями Парижу аудиозаписи с моментом убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

По словам министра, насколько ему известно, Франция подобными записями не обладает.

В ответ на вопрос, означает ли это, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил неправду, Ж.-И.Ле Дриан отметил, "это значит, что в нынешних обстоятельствах он (президент Турции - ИФ) ведет политическую игру".

В конце прошлой недели Р.Т.Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи с моментом убийства Дж.Хашкаджи США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии.

При этом Р.Т.Эрдоган отметил, что Саудовская Аравия располагает информацией о личностях убийц журналиста: они были среди группы из 15 или 18 человек, которые прибыли в Турцию накануне случившегося.

Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, АУДИОЗАПИСЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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