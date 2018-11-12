Главе МИД Франции неизвестно, передала ли Анкара Парижу аудиозапись момента убийства Хашкаджи

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в понедельник в эфире телеканала "Франс-2", что он не осведомлен о передаче турецкими властями Парижу аудиозаписи с моментом убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.
По словам министра, насколько ему известно, Франция подобными записями не обладает.
В ответ на вопрос, означает ли это, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил неправду, Ж.-И.Ле Дриан отметил, "это значит, что в нынешних обстоятельствах он (президент Турции - ИФ) ведет политическую игру".
В конце прошлой недели Р.Т.Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи с моментом убийства Дж.Хашкаджи США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии.
При этом Р.Т.Эрдоган отметил, что Саудовская Аравия располагает информацией о личностях убийц журналиста: они были среди группы из 15 или 18 человек, которые прибыли в Турцию накануне случившегося.
Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.
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