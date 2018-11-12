Ситуация с пожарами в Калифорнии с годами будет лишь осложняться, считает губернатор

Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун назвал пожары, бушующие в штате "новой аномалией", предупредив, что экологические катастрофы будут усиливаться в течение следующих десятилетий.
"К сожалению, самые передовые научные исследования говорят о том, что засуха и потепление, и подобные вещи будут лишь усугубляться. Это не новая норма. Это новая аномалия, и эта аномалия определенно будет продолжаться последующие 10, 15, 20 лет", - приводит в понедельник его слова американская газета "Хилл".
По последним данным, жертвами пожаров в Калифорнии стал 31 человек, еще 228 числятся пропавшими без вести. Огнем уничтожено 6,7 тыс. зданий, большинство из которых жилые дома.
Более 300 тыс. человек по всему штату были вынуждены покинуть свои дома. Основная часть - 170 тыс. человек - была эвакуирована в округ Лос-Анджелес.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»