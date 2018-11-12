90% резервов ЦБ Азербайджана размещено в долларах США

Доходы Центрального банка Азербайджана в 2017 году от управления валютными активами составили $58,2 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Доходы от управления валютными активами ЦБА в 2016 году составили $24,17 млн. Таким образом, ЦБА увеличил в 2017г доходы от управления резервами в 2,4 раза.

"За 2017 год валютные резервы ЦБА увеличились на 33,25% - до $5 млрд 330 млн. При этом доходы от управления валютными резервами в минувшем году составили $58,2 млн", - отметили в банке.

По данным банка, на конец отчетного года 90% валютных резервов ЦБА были размещены в долларах США, 5% - в евро, 2% - в фунтах стерлингов, 3% - в специальных правах заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ)

А.Мамедов