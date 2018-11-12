Путин подчеркнул важность развития дружеских отношений РФ с мусульманскими странами

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников заседания группы стратегического видения "Россия - исламский мир", сообщает сайт Кремля.
"Россия придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами - как на двусторонней основе, так и в рамках контактов с Организацией исламского сотрудничества", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте в понедельник.
"Наши позиции по многим актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня весьма близки. Мы вместе выступаем за построение справедливого демократического миропорядка, основывающегося на верховенстве права и свободного от любых форм дискриминации, силового диктата, экономического и информационного давления", - отметил президент.
"Между Россией и государствами исламского мира налажено конструктивное торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество, партнерское взаимодействие в урегулировании локальных конфликтов и кризисных ситуаций", - подчеркнул В.Путин.
Он добавил, что нынешняя встреча Группы посвящена важной проблематике - противодействию террористической и экстремистской идеологии, в том числе через работу с молодежью, координацию усилий в сферах образования и просвещения.
"Уверен, что вы обменяетесь полезным практическим опытом, наметите перспективные формы и направления совместной деятельности", - заявил президент РФ.
Для Азербайджана наши двери открыты - Лукашенко
Баку призывает врио премьера Армении к действенным шагам по Карабаху вместо «голословных заявлений» - МИД Азербайджана
ЛУКОЙЛ подготовил контракт по блоку в Иране, но санкции США не позволяют делать инвестиции
90% резервов ЦБ Азербайджана размещено в долларах США
Инфляция в Азербайджане в октябре составила 0,2%, среднегодовая инфляция замедлилась до 2,4%
МЧС эвакуировало около 40 человек жителей ряда сел на юге Азербайджана, затопленных в результате проливных дождей
Азербайджанец пытался вывезти из страны незадекларированную инвалюту на $20 тыс.
В Олимпиаде по информатике в Баку в 2019 году примут участие представители более 90 стран - замминистра
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Состоялась встреча Министра культуры Азербайджана и руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане
«Norm Sement” - “Друг школьника”
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»