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СНГ 12.11.2018 14:04

Путин подчеркнул важность развития дружеских отношений РФ с мусульманскими странами

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников заседания группы стратегического видения "Россия - исламский мир", сообщает сайт Кремля.

"Россия придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами - как на двусторонней основе, так и в рамках контактов с Организацией исламского сотрудничества", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте в понедельник.

"Наши позиции по многим актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня весьма близки. Мы вместе выступаем за построение справедливого демократического миропорядка, основывающегося на верховенстве права и свободного от любых форм дискриминации, силового диктата, экономического и информационного давления", - отметил президент.

"Между Россией и государствами исламского мира налажено конструктивное торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество, партнерское взаимодействие в урегулировании локальных конфликтов и кризисных ситуаций", - подчеркнул В.Путин.

Он добавил, что нынешняя встреча Группы посвящена важной проблематике - противодействию террористической и экстремистской идеологии, в том числе через работу с молодежью, координацию усилий в сферах образования и просвещения.

"Уверен, что вы обменяетесь полезным практическим опытом, наметите перспективные формы и направления совместной деятельности", - заявил президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАСЕДАНИЕ, ПРИВЕТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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