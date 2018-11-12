Президент Алиев совершит на следующей неделе визит в Беларусь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит на следующей неделе визит в Беларусь, сообщает агентство БЕЛТА.
«Об этом шла речь сегодня на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым», - отмечает агентство.
В 2006-2016гг президенты Азербайджана и Беларуси по четыре раза совершали официальные визиты, соответственно, в Баку и Минск.
«Беларусь и Азербайджан оказывают взаимную поддержку на международной арене по ключевым для обеих стран вопросам и при выдвижении в выборные органы системы ООН», - подчеркивается в информации.
За январь-сентябрь взаимный товарооборот составил $331,5 млн при белорусском экспорте $321,9 млн и импорте $9,6 млн.
«В Азербайджане действует более 70 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний. В Беларуси работают 59 предприятий с азербайджанским капиталом», - передает БЕЛТА.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»