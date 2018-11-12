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Внешняя политика 12.11.2018 13:14

Президент Алиев совершит на следующей неделе визит в Беларусь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит на следующей неделе визит в Беларусь, сообщает агентство БЕЛТА.

«Об этом шла речь сегодня на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым», - отмечает агентство.

В 2006-2016гг президенты Азербайджана и Беларуси по четыре раза совершали официальные визиты, соответственно, в Баку и Минск.

«Беларусь и Азербайджан оказывают взаимную поддержку на международной арене по ключевым для обеих стран вопросам и при выдвижении в выборные органы системы ООН», - подчеркивается в информации.

За январь-сентябрь взаимный товарооборот составил $331,5 млн при белорусском экспорте $321,9 млн и импорте $9,6 млн.

«В Азербайджане действует более 70 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний. В Беларуси работают 59 предприятий с азербайджанским капиталом», - передает БЕЛТА.

Р.Бабаев

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]