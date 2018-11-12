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Оборона 12.11.2018 13:16

В Азербайджане стартовали Командно-штабные военные игры

Командно-штабные военные игры (КШВИ) 12 ноября стартовали в азербайджанской армии в рамках оперативной подготовки войск.

«К играм, проводимым с целью проверки и совершенствования уровня взаимодействия органов управления в ходе боевых операций, привлечены органы стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического управления, виды и рода войск, а также специальные войска», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно информации оборонного ведомства, в ходе КШВИ с применением космических технологий будут отработаны действия по быстроте передачи данных, принятию незамедлительных решений в соответствии с оперативной обстановкой и другие навыки по обеспечению непрерывного управления войсками.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМИЯ, КШВИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]