В Азербайджане стартовали Командно-штабные военные игры

Командно-штабные военные игры (КШВИ) 12 ноября стартовали в азербайджанской армии в рамках оперативной подготовки войск.
«К играм, проводимым с целью проверки и совершенствования уровня взаимодействия органов управления в ходе боевых операций, привлечены органы стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического управления, виды и рода войск, а также специальные войска», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Согласно информации оборонного ведомства, в ходе КШВИ с применением космических технологий будут отработаны действия по быстроте передачи данных, принятию незамедлительных решений в соответствии с оперативной обстановкой и другие навыки по обеспечению непрерывного управления войсками.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»