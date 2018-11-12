В Азербайджане стартовали Командно-штабные военные игры

Командно-штабные военные игры (КШВИ) 12 ноября стартовали в азербайджанской армии в рамках оперативной подготовки войск.

«К играм, проводимым с целью проверки и совершенствования уровня взаимодействия органов управления в ходе боевых операций, привлечены органы стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического управления, виды и рода войск, а также специальные войска», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно информации оборонного ведомства, в ходе КШВИ с применением космических технологий будут отработаны действия по быстроте передачи данных, принятию незамедлительных решений в соответствии с оперативной обстановкой и другие навыки по обеспечению непрерывного управления войсками.

Ф.Исазаде