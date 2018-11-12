Террорист-смертник совершил подрыв в Кабуле

Террорист-смертник в афганской столице в понедельник привел в действие мощную бомбу, передает афганский телеканал "Толо".

Взрыв прогремел у здания школы, которая расположена неподалеку от муниципалитета Кабула.

По данным телеканала, в это время в Кабуле проходили акции с требованиями освобождения ряда лиц, находящихся в плену радикального движения "Талибан" .

Точной информации о жертвах и пострадавших пока не приводится.