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Террорист-смертник совершил подрыв в Кабуле

Террорист-смертник в афганской столице в понедельник привел в действие мощную бомбу, передает афганский телеканал "Толо".

Взрыв прогремел у здания школы, которая расположена неподалеку от муниципалитета Кабула.

По данным телеканала, в это время в Кабуле проходили акции с требованиями освобождения ряда лиц, находящихся в плену радикального движения "Талибан" .

Точной информации о жертвах и пострадавших пока не приводится.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]