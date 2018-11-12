Террорист-смертник совершил подрыв в Кабуле

Террорист-смертник в афганской столице в понедельник привел в действие мощную бомбу, передает афганский телеканал "Толо".
Взрыв прогремел у здания школы, которая расположена неподалеку от муниципалитета Кабула.
По данным телеканала, в это время в Кабуле проходили акции с требованиями освобождения ряда лиц, находящихся в плену радикального движения "Талибан" .
Точной информации о жертвах и пострадавших пока не приводится.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»