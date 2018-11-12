МЧС эвакуировало около 40 человек жителей ряда сел на юге Азербайджана, затопленных в результате проливных дождей

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана эвакуировало в понедельник из ряда населенных пунктов Лянкяранского района около 40 человек, пострадавших от наводнения, вызванного проливными дождями, сообщается на сайте МЧС.
«Проливные дожди на юге Азербайджана вызвали затопление территорий в ряде сел Лянкяранского района», - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели МЧС, прибывшие в пострадавшие от дождя населенные пункты, эвакуировали в безопасное место 38 местных жителей.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»