МЧС эвакуировало около 40 человек жителей ряда сел на юге Азербайджана, затопленных в результате проливных дождей

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана эвакуировало в понедельник из ряда населенных пунктов Лянкяранского района около 40 человек, пострадавших от наводнения, вызванного проливными дождями, сообщается на сайте МЧС.

«Проливные дожди на юге Азербайджана вызвали затопление территорий в ряде сел Лянкяранского района», - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели МЧС, прибывшие в пострадавшие от дождя населенные пункты, эвакуировали в безопасное место 38 местных жителей.

Р.Бабаев