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Происшествия 12.11.2018 13:43

МЧС эвакуировало около 40 человек жителей ряда сел на юге Азербайджана, затопленных в результате проливных дождей

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана эвакуировало в понедельник из ряда населенных пунктов Лянкяранского района около 40 человек, пострадавших от наводнения, вызванного проливными дождями, сообщается на сайте МЧС.

«Проливные дожди на юге Азербайджана вызвали затопление территорий в ряде сел Лянкяранского района», - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели МЧС, прибывшие в пострадавшие от дождя населенные пункты, эвакуировали в безопасное место 38 местных жителей.

Р.Бабаев

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Тэги: НАВОДНЕНИЕ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]