Состоялась встреча Министра культуры Азербайджана и руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане

12 ноября с.г. в Министерстве культуры Азербайджанской Республики состоялась встреча Министра Абульфаса Караева и руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентина Денисова.

В ходе встречи были всесторонне обсуждены вопросы сотрудничества в реализации совместных проектов, направленных на расширение культурных обменов между Азербайджаном и Россией. Было уделено внимание перспективам взаимодействия музеев двух стран, популяризации известных личностей, жизнь и творчество которых тесно связаны с Азербайджаном и Россией.