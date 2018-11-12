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Регион 12.11.2018 14:12

Глава Минобороны Грузии рассчитывает на помощь США и НАТО в строительстве военного аэродрома

На базе Минобороны Грузии "Вазиани", расположенной вблизи Тбилиси, с помощью США и стран НАТО будет построен военный аэродром, сообщил в понедельник журналистам глава ведомства Леван Изория.

"Мы намерены претворить в реальность инициативу, представленную нами на комиссии НАТО-Грузия по созданию на базе "Вазиани" совместного Центра готовности военнослужащих. Для этого необходима соответствующая военная инфраструктура. Строительство военного аэродрома будет именно таким компонентом этой инфраструктуры", - заявил министр после встречи в Тбилиси с командующим транспортного командования ВС США генералом Стивеном Лайонсом.

Он отметил, что на этом этапе в Минобороны идет процесс обсуждения с западными партнерами деталей проекта создания Центра готовности военнослужащих.

В начале октября в ходе заседания комиссии НАТО-Грузия Л.Изория выступил с инициативой создания совместного с альянсом Центра готовности военнослужащих. Он заявил, что эту инициативу уже поддержал министр обороны США Джеймс Мэттис.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БАЗА, НАТО, АЭРОДРОМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]