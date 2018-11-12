Даты встречи глав МИД стран "нормандского формата" по-прежнему нет, заявила журналистам представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Продолжается диалог на уровне политдиректоров и на уровне высокопоставленных чиновников... Процесс продолжается... Пока нет новой даты встречи, которую я могла бы объявить", - сказала М.Адебар.

При этом, указала она, обмен мнениями идет активно, в особенности по вопросу о возможном формировании миссии ООН для Донбасса.