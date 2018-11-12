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Дальнее зарубежье 12.11.2018 17:47

Дата встречи глав МИД стран "нормандского формата" пока неизвестна - МИД ФРГ

Даты встречи глав МИД стран "нормандского формата" по-прежнему нет, заявила журналистам представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Продолжается диалог на уровне политдиректоров и на уровне высокопоставленных чиновников... Процесс продолжается... Пока нет новой даты встречи, которую я могла бы объявить", - сказала М.Адебар.

При этом, указала она, обмен мнениями идет активно, в особенности по вопросу о возможном формировании миссии ООН для Донбасса.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, НОРМАНДСКИЙ/ФОРМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]