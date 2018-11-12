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Дальнее зарубежье 12.11.2018 17:15

"Аэрофлот" сможет открыть рейсы по двум новым маршрутам в Китай

"Аэрофлот" получил допуски Росавиации к рейсам по двум новым направлениям из Москвы в Китай - в Урумчи и Шеньян, свидетельствуют материалы по итогам заседания профильной комиссии при Минтрансе РФ.

В Урумчи компания сможет летать до четырех раз в неделю, в Шеньян - до семи.

В настоящее время маршрутная сеть "Аэрофлота" в Китай ограничивается четырьмя направлениями: в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. В сентябре сообщалось, что "Аэрофлот" получил допуск для организации до семи рейсов в неделю в столицу провинции Сычуань - Чэнду.

Кроме того, согласно материалам комиссии, авиаперевозчику согласовали увеличение частоты полетов в Брюссель (с 14 до 21 раза в неделю), Софию (с семи до 14), Гуанчжоу (с 11 до 12), Бангкок (с 15 до 21), а также увеличили общую квоту полетов в Париж, Ниццу и Лион (до 54 раз в неделю).

Низкобюджетная "дочка" "Аэрофлота" "Победа" получила допуски к полетам из Москвы в Брюгге (до семи рейсов в неделю), Палермо (до двух раз), из Санкт-Петербурга в Берлин (до четырех раз), из Ростова-на-Дону в Стамбул и Анталью (до двух раз), из Казани в Анталью (до 2 раз) и из Калининграда в Париж (до трех раз).

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, АЭРОФЛОТ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]