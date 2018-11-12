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Дальнее зарубежье 12.11.2018 19:44

Дело о владельцах СМИ с двойным гражданством рассмотрит КС по жалобе главы корпорации PMI Финкельштейна

Конституционный суд РФ на заседании в четверг рассмотрит жалобу руководителя музыкальной корпорации PMI Евгения Финкельштейна, который из-за двойного гражданства ограничен в правах владения и управления СМИ.

Как сообщила пресс-служба КС в понедельник, Е.Финкельштейн просит суд проверить конституционность статьи 191 Закона РФ "О средствах массовой информации". Оспариваемая им норма запрещает иностранным гражданам выступать учредителями российских СМИ, ограничивает 20% долю иностранного участия в уставном капитале организации - учредителя СМИ, а также исключает любое иное косвенное влияние иностранного гражданина на теле- и радиовещательные организации.

В жалобе Е.Финкельштейна отмечается, что он имеет двойное гражданство и является владельцем доли в уставном капитале ООО "Радио-Шанс" в размере 49%. В ходе одного из внеочередных собраний участников ООО "Радио-Шанс" было принято решение о том, что его второй участник - АО "Русское радио - Евразия" с долей в уставном капитале 51% - безвозмездно получает лицензию на радиовещание в Петербурге. Как отмечается в жалобе, данная лицензия является единственным активом ООО "Радио-Шанс".

Е.Финкельштейн попытался оспорить данное решение в арбитражных судах, которые пришли к выводу о том, что он, являясь гражданином РФ и имея одновременно гражданство Нидерландов, не вправе выступать участником организации, осуществляющей радиовещание на территории РФ, и не обладает правом обжалования в суд решений органов управления общества.

Заявитель отмечает, что гражданин - участник СМИ, не соответствующий требованиям закона, должен быть ограничен в праве владения, управления и контроля имуществом только в части, превышающей 20% долей в уставном капитале СМИ.

Вместе с тем, как считает заявитель, положения закона о СМИ, будучи не вполне определенными, создают возможность лишения граждан РФ, имеющих гражданство другого государства, всего имущества (активов), принадлежащего им на праве частной собственности, а также ограничивают их в праве на судебную защиту.

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Тэги: РОССИЯ, КС, ГРАЖДАНСТВО, СМИ, АКЦИОНЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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