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ТЭК 12.11.2018 17:03

Цена на нефть в $70 устраивает потребителей и производителей, сокращать добычу не нужно - Алекперов

Цена на нефть в $70 за баррель устраивает потребителей и производителей, сокращать добычу не нужно. Такое мнение высказал журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Цена достаточно стабильна", - сказал он.

"Считаю, что решение о возможном сокращении нефтедобычи ОПЕК+ пока не принято. Надеюсь, что на уровне министерства будет продолжаться мониторинг. Решение не принято. Считаю, что сегодня уже цена в $70 вполне устраивает производителей и наших потребителей. Пока не вижу необходимости (снижать добычу - ИФ), рынок сбалансирован", - уточнил президент НК.

"Много неизвестных по Ирану, насколько динамично будет развиваться экономика Китая", - добавил В.Алекперов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛУКОЙЛ, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]