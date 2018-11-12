Цена на нефть в $70 устраивает потребителей и производителей, сокращать добычу не нужно - Алекперов

Цена на нефть в $70 за баррель устраивает потребителей и производителей, сокращать добычу не нужно. Такое мнение высказал журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Цена достаточно стабильна", - сказал он.

"Считаю, что решение о возможном сокращении нефтедобычи ОПЕК+ пока не принято. Надеюсь, что на уровне министерства будет продолжаться мониторинг. Решение не принято. Считаю, что сегодня уже цена в $70 вполне устраивает производителей и наших потребителей. Пока не вижу необходимости (снижать добычу - ИФ), рынок сбалансирован", - уточнил президент НК.

"Много неизвестных по Ирану, насколько динамично будет развиваться экономика Китая", - добавил В.Алекперов.