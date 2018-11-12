Армения обсуждает с Швецией покупку многоцелевых истребителей JAS-39 Gripen - СМИ

Армения и Швеция обсуждают возможность приобретения для армянских ВВС шведских многоцелевых истребителей Saab JAS-39 Gripen, сообщили новостному сайту "Панармениан" в армянском военном ведомстве.

В сообщении отмечается, что "с целью создания многофункциональной авиации обсуждается также возможность приобретения истребителей производства других стран".

И.о. министра обороны Армении Давид Тоноян в свою очередь заявил, что конкретного решения о приобретении для армянских ВВС шведских истребителей нет.

"Все предложения изучаются на основе цены, качества и сроков поставок. Какого-либо конкретного решения сейчас нет", - сказал Д.Тоноян на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, есть "другое очень серьезное предложение от другого партнера".

"Но, повторю, все зависит от цены, качества и сроков поставок", - сказал Д.Тоноян.