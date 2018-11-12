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Регион 12.11.2018 17:29

Армения обсуждает с Швецией покупку многоцелевых истребителей JAS-39 Gripen - СМИ

Армения и Швеция обсуждают возможность приобретения для армянских ВВС шведских многоцелевых истребителей Saab JAS-39 Gripen, сообщили новостному сайту "Панармениан" в армянском военном ведомстве.

В сообщении отмечается, что "с целью создания многофункциональной авиации обсуждается также возможность приобретения истребителей производства других стран".

И.о. министра обороны Армении Давид Тоноян в свою очередь заявил, что конкретного решения о приобретении для армянских ВВС шведских истребителей нет.

"Все предложения изучаются на основе цены, качества и сроков поставок. Какого-либо конкретного решения сейчас нет", - сказал Д.Тоноян на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, есть "другое очень серьезное предложение от другого партнера".

"Но, повторю, все зависит от цены, качества и сроков поставок", - сказал Д.Тоноян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ШВЕЦИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]