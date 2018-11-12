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СНГ 12.11.2018 18:14

Путин подписал закон о "резиновых офисах"

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности за фиктивную постановку мигрантов на учет в нежилых помещениях.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в нежилом помещении в РФ предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Именно такое наказание сейчас предусмотрено в УК РФ для фиктивной регистрации в жилом помещении. До настоящего времени привлечь к уголовной ответственности можно было только за фиктивную постановку на учет в жилом помещении, в результате участились случаи массовой постановки на учет мигрантов в нежилых помещениях, так называемых "резиновых офисах".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИГРАНТЫ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]