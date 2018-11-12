Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности за фиктивную постановку мигрантов на учет в нежилых помещениях.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в нежилом помещении в РФ предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Именно такое наказание сейчас предусмотрено в УК РФ для фиктивной регистрации в жилом помещении. До настоящего времени привлечь к уголовной ответственности можно было только за фиктивную постановку на учет в жилом помещении, в результате участились случаи массовой постановки на учет мигрантов в нежилых помещениях, так называемых "резиновых офисах".