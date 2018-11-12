Армения может закупить российские истребители Су-30 - Минобороны

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян подтвердил, что республика ведет переговоры о приобретении российских истребителей Су-30.
"Да, возможно, речь идет о Су-30", - сказал Д.Тоноян на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос, возможно, что Армения ведет переговоры о приобретении российских истребителей.
Ранее на пресс-конференции он заявил, что конкретного решения о приобретении для армянских ВВС шведских многоцелевых истребителей Saab JAS-39 Gripen нет, но есть "другое очень серьезное предложение от другого партнера".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»