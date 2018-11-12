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Регион 12.11.2018 18:01

Армения может закупить российские истребители Су-30 - Минобороны

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян подтвердил, что республика ведет переговоры о приобретении российских истребителей Су-30.

"Да, возможно, речь идет о Су-30", - сказал Д.Тоноян на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос, возможно, что Армения ведет переговоры о приобретении российских истребителей.

Ранее на пресс-конференции он заявил, что конкретного решения о приобретении для армянских ВВС шведских многоцелевых истребителей Saab JAS-39 Gripen нет, но есть "другое очень серьезное предложение от другого партнера".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]