Путин и Трамп условились поговорить о ДРСМД на саммите G20 в Аргентине - Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе краткой беседы в Париже констатировали необходимость обсуждения ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), условились ориентироваться на проведение переговоров в Аргентине на саммите "двадцатки", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Кратко обменялся он, мы уже говорили, буквально парой слов с президентом США Трампом. Они (президенты) сказали, что, есть о чем поговорить, что нужно и о ДРСМД поговорить, и условились, что будут ориентироваться на Аргентину, на "двадцатку", - сказал Д.Песков в понедельник журналистам.

В.Путин и Д.Трамп накануне принимали участие в торжественных мероприятиях в Париже, посвященных окончанию 100-летия Первой мировой войны. Лидеры "на полях" этих мероприятий провели лишь краткую беседу, а полноформатные переговоры президенты России и США, как ожидается, проведут на "двадцатке " в Аргентине.

Саммит "большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.