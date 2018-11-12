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СНГ 12.11.2018 19:05

Путин и Трамп условились поговорить о ДРСМД на саммите G20 в Аргентине - Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе краткой беседы в Париже констатировали необходимость обсуждения ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), условились ориентироваться на проведение переговоров в Аргентине на саммите "двадцатки", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Кратко обменялся он, мы уже говорили, буквально парой слов с президентом США Трампом. Они (президенты) сказали, что, есть о чем поговорить, что нужно и о ДРСМД поговорить, и условились, что будут ориентироваться на Аргентину, на "двадцатку", - сказал Д.Песков в понедельник журналистам.

В.Путин и Д.Трамп накануне принимали участие в торжественных мероприятиях в Париже, посвященных окончанию 100-летия Первой мировой войны. Лидеры "на полях" этих мероприятий провели лишь краткую беседу, а полноформатные переговоры президенты России и США, как ожидается, проведут на "двадцатке " в Аргентине.

Саммит "большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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