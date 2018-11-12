Путин проинформировал участников оперативного совещания Совбеза РФ о своих контактах в Париже 11 ноября

Президент РФ Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совбеза РФ краткие контакты, которые у него состоялись "на полях" мероприятий в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, а также вопросы предстоящих саммита Россия-АСЕАН и Восточноазиатского саммита.

"Путин проинформировал участников оперативного совещания о некоторых контактах, кратких контактах, которые он имел со своими коллегами "на полях" мероприятий, состоявшихся вчера в Париже", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Кроме того, по его словам, участники совещания обсудили некоторые вопросы в контексте подготовки к начинающемуся во вторник государственному визиту президента РФ в Сингапур, а также к саммиту Россия-АСЕАН и Восточноазиатского саммиту.

Д.Песков также добавил, что обсуждались и текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

В оперативном совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин.

В.Путин "на полях" мероприятий в Париже 11 ноября провел краткие беседы с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, премьером Греции Алексисом Ципрасом и рядом других иностранных лидеров.