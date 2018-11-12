Китай, США и другие страны потребовали от ЕС ясности по процессу Brexit через ВТО

Двенадцать стран, включая США и Китай, обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием к Евросоюзу прояснить принципы взаимодействия ЕС и Великобритании после Brexit в сфере торговли и предоставить компенсацию в случае, если новые торговые отношения будут невыгодными для других стран.

"Мы призываем ЕС предоставить дополнительные гарантии членам ВТО в плане прояснения своих соображений насчет отношений ЕС-Великобритания в торговле, в плане сохранения качества и уровня доступа на рынок ЕС, а также в плане приемлемой компенсации в случае, если этот доступ не удастся сохранить", - цитирует текст обращения агентство Bloomberg.

Документ, помимо США и Китая, подписали Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика, Новая Зеландия, Парагвай, Тайвань, Таиланд и Уругвай. Основные опасения этих стран связаны с тарифными квотами, позволяющими другим странам поставлять в ЕС определенный объем товаров по сниженной пошлине в соответствии с обязательствами перед ВТО.

Великобритания предложила после Brexit сохранить основные параметры тарифных квот и пропорционально разделить с ЕС существующие обязательства перед членами ВТО, однако авторы обращения выразили опасение, что это приведет к ухудшению их доступа на европейский рынок.

По текущим соглашениям, Великобритания и ЕС должны осуществить Brexit до 29 марта 2019 года, однако пока сторонам не удается договориться по ряду важных вопросов, включая торговые отношения.