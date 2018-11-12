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Макроэкономика 12.11.2018 17:07

Власти Азербайджана планируют в 2020-2022гг сократить капвложения из госбюджета

Правительство Азербайджана планирует в 2020-2022гг снизить объем капвложений из госбюджета.

Согласно бюджетным материалам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2019 году объем государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете, составляет 6 млрд 825,2 млн манатов против 5 млрд 185,2 млн манатов на 2018 год (рост составит 31,6%).

Однако, начиная с 2020 года объем госкапвложений из бюджета будет сокращаться. В частности, на 2020 год их объем прогнозируется в 5 млрд 910,3 млн манатов, на 2021г – 5 млрд 633 млн манатов, в 2022 году - 5 млрд 543,4 млн манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАПВЛОЖЕНИЯ, БЮДЖЕТ, ПЛАНЫ


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Власти Азербайджана планируют в 2019-2021гг сократить капвложения из госбюджета

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]