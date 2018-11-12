Власти Азербайджана планируют в 2020-2022гг сократить капвложения из госбюджета

Правительство Азербайджана планирует в 2020-2022гг снизить объем капвложений из госбюджета.

Согласно бюджетным материалам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2019 году объем государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете, составляет 6 млрд 825,2 млн манатов против 5 млрд 185,2 млн манатов на 2018 год (рост составит 31,6%).

Однако, начиная с 2020 года объем госкапвложений из бюджета будет сокращаться. В частности, на 2020 год их объем прогнозируется в 5 млрд 910,3 млн манатов, на 2021г – 5 млрд 633 млн манатов, в 2022 году - 5 млрд 543,4 млн манатов.

А.Мамедов