Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9245 RUR   0.0252 GBR   2.1972 TRY   0.3109

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.19 Brent   70.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 14 Ноя 10° 15 Ноя 13°

СНГ 12.11.2018 17:24

Потолок обрушился в минском торговом центре

В минском торговом центре "Арена-Сити" произошло обрушение потолка, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В 15:51 в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД г. Минска обратился гражданин и сообщил, что в ТЦ "Арена-Сити" обрушился потолок", - говорится в сообщении ГУВД в Twitter.

"На месте работают сотрудники милиции. Обстоятельства уточняются", - добавили там.

В свою очередь, как уточнили в МЧС Минска, произошло обрушение потолочного перекрытия на площади 150 кв.м. "Предварительно помощь МЧС Минска не требуется. Информация о пострадавших уточняется", - добавили там.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ТОРГЦЕНТР, ПОТОЛОК, ОБРУШЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]