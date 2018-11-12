Потолок обрушился в минском торговом центре

В минском торговом центре "Арена-Сити" произошло обрушение потолка, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В 15:51 в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД г. Минска обратился гражданин и сообщил, что в ТЦ "Арена-Сити" обрушился потолок", - говорится в сообщении ГУВД в Twitter.

"На месте работают сотрудники милиции. Обстоятельства уточняются", - добавили там.

В свою очередь, как уточнили в МЧС Минска, произошло обрушение потолочного перекрытия на площади 150 кв.м. "Предварительно помощь МЧС Минска не требуется. Информация о пострадавших уточняется", - добавили там.