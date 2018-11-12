Вопрос назначения генсека ОДКБ отложен до 6 декабря - исполняющий обязанности главы Минобороны Армении

Обсуждения в узком составе состоялись по вопросу назначения генерального секретаря ОДКБ, заявил исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян.

"Советую всем подождать 6 декабря. Состоялись обсуждения в узком формате, информация о которых недоступна. Принято решение обратиться к вопросу назначения генсека ОДКБ 6 декабря", - сказал Д.Тоноян на пресс-конференции в понедельник.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В минувший четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что решения по генсеку ОДКБ в ходе саммита организации в Астане не принято, занимать эту должность остается В.Семериков. "Будут решать чуть позже", - сказал Н.Патрушев журналистам.