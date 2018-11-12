Рост топливных расходов поставил небольшие авиакомпании на грань банкротства - WSJ

Более 20 авиаперевозчиков по всему миру обанкротились с начала 2018 года, этот показатель уже достиг максимума за десятилетие, и рост топливных затрат ставит под угрозу и другие небольшие компании, пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на резкое снижение цен на нефть в последние недели, топ-менеджеры ожидают новых трудностей, поскольку приближается зимний период пониженного спроса на авиаперевозки.

"Этой зимой будет больше банкротств, и они будут более крупными", - считает финдиректор Ryanair Holdings Plc Нил Сорахэн.

Большинство вышедших из бизнеса авиакомпаний базировались в Европе, как завершивший работу в октябре лоукостер Primera Air.

Во время предыдущего пика топливных цен, в 2008 году, обанкротились более 60 авиаперевозчиков. Всего, по оценкам, Международной организации гражданской авиации (ICAO), в мире сейчас работают около 5 тыс. авиаперевозчиков.

Сейчас отрасль лучше готова к очередному витку повышения затрат, поскольку многие компании перешли на более экономичные модели ведения бизнеса. Однако небольшие авиакомпании менее способны себя защитить, у них меньше капитала, и им труднее перекладывать затраты на пассажиров.

По словам Н.Сорахэна, крупные компании во многом выигрывают от исчезновения небольших конкурентов: в числе прочего они получают возможность набрать новых пилотов в условиях дефицита квалифицированных кадров.

Финдиректор Deutsche Lufthansa AG Ульрик Свенссон заявил в прошлом месяце, что авиакомпания наращивает финансовые резервы на случай, если появится возможность приобрести интересные активы обанкротившихся авиакомпаний.

Boeing и Airbus наращивали производство авиалайнеров в надежде на спрос со стороны emerging markets, однако авиакомпании развивающихся стран несут потери не только из-за роста стоимости топлива, но и из-за падения нацвалют к доллару. В прошлом году портфель заказов Boeing недосчитался 30 самолетов 737-Max, заказанных обанкротившейся британской Monarch Airlines. Вместе с тем спрос со стороны крупных клиентов пока компенсирует такие потери.