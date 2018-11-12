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Дальнее зарубежье 12.11.2018 20:16

Европейское единство никогда не заменит трансатлантическое - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что единство и сотрудничество между европейскими странами никогда не сможет стать альтернативой трансатлантическому единству, обеспечение которого - задача его альянса.

"Европейское единство никогда не сможет заменить трансатлантическое единство", - сказал он, выступая в Берлине.

Его слова прозвучали на фоне недавнего заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа нуждается в собственной армии. По его словам, европейские страны должны перестать быть зависимыми от Вашингтона в сфере обороны.

В свою очередь президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подверг предложение Э.Макрона критике. "Это очень обидно и, может, Европе следует сначала заплатить свою справедливую часть взносов в НАТО, которую финансирует в основном США?" - написал тогда американский лидер в Twitter.

Генсек НАТО ранее неоднократно заявлял, что не против идеи создания единой европейской армии. Однако он отмечал, что такие силы должны дополнять действия НАТО, а не дублировать их. Генсек альянса также говорил о том, что "европейцам следует самим решать, каким образом им следует организовать сотрудничество в сфере обороны и безопасности".

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ЕВРОПА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]