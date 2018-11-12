Европейское единство никогда не заменит трансатлантическое - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что единство и сотрудничество между европейскими странами никогда не сможет стать альтернативой трансатлантическому единству, обеспечение которого - задача его альянса.

"Европейское единство никогда не сможет заменить трансатлантическое единство", - сказал он, выступая в Берлине.

Его слова прозвучали на фоне недавнего заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа нуждается в собственной армии. По его словам, европейские страны должны перестать быть зависимыми от Вашингтона в сфере обороны.

В свою очередь президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подверг предложение Э.Макрона критике. "Это очень обидно и, может, Европе следует сначала заплатить свою справедливую часть взносов в НАТО, которую финансирует в основном США?" - написал тогда американский лидер в Twitter.

Генсек НАТО ранее неоднократно заявлял, что не против идеи создания единой европейской армии. Однако он отмечал, что такие силы должны дополнять действия НАТО, а не дублировать их. Генсек альянса также говорил о том, что "европейцам следует самим решать, каким образом им следует организовать сотрудничество в сфере обороны и безопасности".