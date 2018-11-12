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Оборона 12.11.2018 17:51

Азербайджанская армия приведена в состояние полной боеготовности - Минобороны

Воинские части, объединения и соединения Национальной армии Азербайджана приведены в состояние полной боевой готовности в рамках проведения командно-штабных военных игр (КШВИ), сообщает Минобороны.

«Согласно плану командно-штабных военных игр (КШВИ), начавшихся 12 ноября, объединения, соединения, воинские части азербайджанской армии были подняты по тревоге и войска приведены в состояние полной боевой готовности», - было отмечено совещании под руководством первого заместителя министра обороны, начальника Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддина Садыкова.

В ходе мероприятия была установлена видеосвязь с основным и резервным командными пунктами, а также командными пунктами войск.

«С применением БПЛА и других технических средств были отслежены позиции и реальная обстановка на передней линии и в глубине обороны условного противника», - отмечает пресс-служба Минобороны.

Н.Садыков заслушал доклады о ходе учений, а также оперативных, разведывательных, авиационных, ракетно-артиллерийских возможностях и дал соответствующие указания.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМИЯ, БОЕГОТОВНОСТЬ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]