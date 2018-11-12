Азербайджанская армия приведена в состояние полной боеготовности - Минобороны

Воинские части, объединения и соединения Национальной армии Азербайджана приведены в состояние полной боевой готовности в рамках проведения командно-штабных военных игр (КШВИ), сообщает Минобороны.

«Согласно плану командно-штабных военных игр (КШВИ), начавшихся 12 ноября, объединения, соединения, воинские части азербайджанской армии были подняты по тревоге и войска приведены в состояние полной боевой готовности», - было отмечено совещании под руководством первого заместителя министра обороны, начальника Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддина Садыкова.

В ходе мероприятия была установлена видеосвязь с основным и резервным командными пунктами, а также командными пунктами войск.

«С применением БПЛА и других технических средств были отслежены позиции и реальная обстановка на передней линии и в глубине обороны условного противника», - отмечает пресс-служба Минобороны.

Н.Садыков заслушал доклады о ходе учений, а также оперативных, разведывательных, авиационных, ракетно-артиллерийских возможностях и дал соответствующие указания.

Р.Бабаев