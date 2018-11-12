Генсек НАТО призывает Россию обеспечить выполнение ДРСМД и вести диалог с США по этому вопросу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник призвал Россию вернуться к конструктивному диалогу с США по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы призываем Россию обеспечить соблюдение (ДРСМД - ИФ) и вернуться к конструктивному диалогу с США", - сказал Й.Столтенерг, выступая в Берлине.

Он также заверил, что США, в отличие от РФ, полностью соблюдают ДРСМД.

Й.Столтенберг отметил, что в свое время именно НАТО заложила основу для ДРСМД, приняв подход "двойного решения".

В 1979 году министры обороны стран НАТО приняли решение разместить в Европе новые ракеты с ядерными боеголовками для противодействия ракетной угрозе со стороны СССР, напомнил генсек НАТО. В то же время Альянс предложил СССР вести диалог, отметил Й.Столтенберг.

"Это было непростое решение, но, сделав это, они заложили основу для ДРСМД, который подписали США и СССР в 1987 году", - отметил Й.Столтенберг.