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Дальнее зарубежье 12.11.2018 20:29

Генсек НАТО призывает Россию обеспечить выполнение ДРСМД и вести диалог с США по этому вопросу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник призвал Россию вернуться к конструктивному диалогу с США по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы призываем Россию обеспечить соблюдение (ДРСМД - ИФ) и вернуться к конструктивному диалогу с США", - сказал Й.Столтенерг, выступая в Берлине.

Он также заверил, что США, в отличие от РФ, полностью соблюдают ДРСМД.

Й.Столтенберг отметил, что в свое время именно НАТО заложила основу для ДРСМД, приняв подход "двойного решения".

В 1979 году министры обороны стран НАТО приняли решение разместить в Европе новые ракеты с ядерными боеголовками для противодействия ракетной угрозе со стороны СССР, напомнил генсек НАТО. В то же время Альянс предложил СССР вести диалог, отметил Й.Столтенберг.

"Это было непростое решение, но, сделав это, они заложили основу для ДРСМД, который подписали США и СССР в 1987 году", - отметил Й.Столтенберг.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]