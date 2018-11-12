НАТО не собирается размещать новые ракеты с ядерными боеголовками в Европе - Столтенберг

Североатлантический альянс не планирует размещать в Европе новые ракеты с ядерными боеголовками, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"НАТО не собирается размещать новые ракеты с ядерными боеголовками в Европе", - заявил Й.Столтенберг в ходе выступления в Берлине.
"Но, как альянс, мы привержены безопасности всех его членов", - добавил он, говоря о ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Й.Столтенберг подчеркнул, что члены НАТО неоднократно настоятельно призывали Россию к полному, поддающемуся проверке и прозрачному соблюдению ДРСМД. Он также вновь заявил, что США полностью соблюдают свои обязательства в рамках этого договора.
Кроме того, он отметил, что "Россия годами разрабатывала, производила, тестировала и развернула новую крылатую ракету SSC-8. Эти ракеты быстрые, и их трудно обнаружить, они могут нести ядерный боезаряд, время предупреждения о них сокращено до минут".
"Новые российские ракеты несут серьезную угрозу стратегической стабильности евроатлантическому региону", - добавил генсек.
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