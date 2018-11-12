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Внутренняя политика 12.11.2018 18:09

Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов для обеспечения деятельности Агентства DOST

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 3,5 млн манатов на обеспечение деятельности Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST).

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник, оно опубликовано на сайте главы государства.

Средства выделены Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АГЕНТСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]