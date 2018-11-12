Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов для обеспечения деятельности Агентства DOST

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 3,5 млн манатов на обеспечение деятельности Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST).

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в понедельник, оно опубликовано на сайте главы государства.

Средства выделены Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Р.Бабаев