Президент Алиев отозвал посла Азербайджана в Швеции

Президент Ильхам Алиев отозвал Адыша Мамедова с должности посла Азербайджана в Швеции, а также Норвегии и Финляндии.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»