Президент Алиев отозвал посла Азербайджана в Швеции

Президент Ильхам Алиев отозвал Адыша Мамедова с должности посла Азербайджана в Швеции, а также Норвегии и Финляндии.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

А.Мамедов