Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал идею, предусматривающую, что соглашения, подобные Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), адаптировались для того, чтобы охватывать весь мир, а не отдельные государства.

"Мы убеждены, что интернационализация договоров, подобных этому, принесла бы пользу", - сказал он, выступая в понедельник на конференции в Берлине.

В то же время Й.Столтенберг подчеркнул, что "важно, чтобы Россия выполняла положения ДРСМД в его нынешнем виде".

Генсек альянса напомнил, что в 1987 году, когда было заключен ДРСМД, он касался только США и СССР, так как именно они располагали ракетами данного типа. "Мир с тех пор изменился", - сказал Й.Столтенберг, подчеркнув, что с тех пор ракетные технологии получили развитие в таких странах, как Китай, КНДР, Иран.