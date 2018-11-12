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Дальнее зарубежье 12.11.2018 18:18

НАТО выступает за "интернационализацию" соглашений, подобных ДРСМД - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал идею, предусматривающую, что соглашения, подобные Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), адаптировались для того, чтобы охватывать весь мир, а не отдельные государства.

"Мы убеждены, что интернационализация договоров, подобных этому, принесла бы пользу", - сказал он, выступая в понедельник на конференции в Берлине.

В то же время Й.Столтенберг подчеркнул, что "важно, чтобы Россия выполняла положения ДРСМД в его нынешнем виде".

Генсек альянса напомнил, что в 1987 году, когда было заключен ДРСМД, он касался только США и СССР, так как именно они располагали ракетами данного типа. "Мир с тех пор изменился", - сказал Й.Столтенберг, подчеркнув, что с тех пор ракетные технологии получили развитие в таких странах, как Китай, КНДР, Иран.

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Тэги: НАТО, ДРСМД, МИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]