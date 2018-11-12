Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал идею, предусматривающую, что соглашения, подобные Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), адаптировались для того, чтобы охватывать весь мир, а не отдельные государства.
"Мы убеждены, что интернационализация договоров, подобных этому, принесла бы пользу", - сказал он, выступая в понедельник на конференции в Берлине.
В то же время Й.Столтенберг подчеркнул, что "важно, чтобы Россия выполняла положения ДРСМД в его нынешнем виде".
Генсек альянса напомнил, что в 1987 году, когда было заключен ДРСМД, он касался только США и СССР, так как именно они располагали ракетами данного типа. "Мир с тех пор изменился", - сказал Й.Столтенберг, подчеркнув, что с тех пор ракетные технологии получили развитие в таких странах, как Китай, КНДР, Иран.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»