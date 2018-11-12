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СНГ 12.11.2018 19:26

Возведение второго стартового комплекса на "Восточном" под ракету "Ангара" начнется в начале 2019 года - "Роскосмос"

На космодроме "Восточный" готовятся начать строительство "стартового стола" под ракету "Ангара", сообщает "Роскосмос".

"Возведение старта на новом российском космодроме начнется в начале 2019 года", - говорится в сообщении, размещенном в аккаунте телестудии "Роскосмоса" в YouTube .

Как сообщил и.о. генерального директора ФНУП "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков, ракета-носитель "Ангара", запуски которой должны начаться на космодроме "Восточный" в 2023 году, будет лучше той версии, что запускалась с космодрома "Плесецк".

"Ангара", которую мы будем ставить на "Восточном", отличается от той "Ангары", которая есть на севере. Это другая, новая, и даже машина, сама ракета, будет благодаря ученым, конструкторам, мощнее, более энергоемкой, более дешевой, эта машина будет однозначно конкурентоспособна на мировом рынке. Это будет лучшая из ракет, которые мы имеем сейчас в мировой космонавтике", - сказал А.Охлопков в видеоролике, размещенном на YouTube-канале "Роскосмоса".

Накануне глава "Роскосмса" Дмитрий Рогозин сообщил, что стартовый комплекс для "Ангары" на "Восточном" начнут эксплуатировать в 2023 году.

"2023 год - начало эксплуатации 2-го стартового комплекса (СК) для ракеты-носителя "Ангара" легкого и тяжёлого классов; 2026 г. - начало лётных испытаний "Ангары 5В" с водородной ступенью", - написал Д.Рогозин в Twitter в воскресенье.

Космический ракетный комплекс "Ангара" (КРК) предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят лёгкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжёлые - "Ангара-А5" (модификация "А5М" (модернизированная), и повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

В настоящее время "Роскосмос" в лице подведомственного Федерального казённого учреждения "Дирекция космодрома "Восточный" и "ПСО "Казань" реализует контракт по строительству на космодроме "Восточный" второго стартового комплекса для обеспечения пусков ракет типа "Ангара".

Общая площадь участка стартового комплекса составляет 89 гектаров. Стартовый комплекс рассчитан на 10 пусков в год ракет "Ангара". В его состав войдут пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы пожаротушения и другие комплексы.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОДРОМ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПЛАНЫ


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