Запущенная из сектора Газа ракета попала в автобус в южной части Израиля

Ракета, пущенная с территории сектора Газа в направлении южной части Израиля, попала в автобус, сообщает в понедельник газета "Гаарец".
Минимум один человек пострадал, его ранения оцениваются как тяжелые.
В Израиле в ответ на обстрел активировали систему ПРО "Железный купол". Сирены, предупреждающие о возможности ракетного удара, прозвучали в нескольких населенных пунктах на юге Израиля, включая город Беэр-Шева.
По данным издания, со своей стороны палестинцы сообщили о проведенном израильскими военными артиллерийском обстреле северной части сектора Газа.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»