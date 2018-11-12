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Дальнее зарубежье 12.11.2018 19:17

Запущенная из сектора Газа ракета попала в автобус в южной части Израиля

Ракета, пущенная с территории сектора Газа в направлении южной части Израиля, попала в автобус, сообщает в понедельник газета "Гаарец".

Минимум один человек пострадал, его ранения оцениваются как тяжелые.

В Израиле в ответ на обстрел активировали систему ПРО "Железный купол". Сирены, предупреждающие о возможности ракетного удара, прозвучали в нескольких населенных пунктах на юге Израиля, включая город Беэр-Шева.

По данным издания, со своей стороны палестинцы сообщили о проведенном израильскими военными артиллерийском обстреле северной части сектора Газа.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]