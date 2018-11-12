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ТЭК 12.11.2018 20:51

Министр энергетики США Перри видит Украину в будущем европейским Техасом

Украина имеет большой ресурсный потенциал и может стать европейским Техасом, заявил министр энергетики США Рик Перри.

"Вы можете не только быть основным поставщиком в плане завоза сжиженного газа через Польшу, а затем оттуда обеспечивать Европу. Потенциал разведки и добычи в Украине таков - и это своего рода мое заявление: Украина может стать Техасом в Европе", - сказал он в Киеве в понедельник в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты на Украине и Бизнес-совета США-Украина.

Р.Перри отметил "впечатляющий потенциал" для такого развития.

"Я напоминаю людям, которые 10 лет тому назад нам (в Техасе - ИФ) рассказывали, что в мире уже добыто все подземное топливо. Они называли то время пиком добычи нефти, помните? Некий человек путешествовал по стране, рассказывая о пиках добычи нефти. А эти ресурсы всегда были там и инновации и технологии позволили нам получить доступ к ним. И сегодня США являются страной номер один в добыче нефти и газа в мире", - сказал Р.Перри, который был губернатором штата Техас в 2000-2015 гг.

По его словам, США продолжат помогать Украине в разработке Национального плана энергетической стабильности, а также продолжат сотрудничество в создании межведомственного оперативного штаба на случай диверсий и ядерных инцидентов.

В то же время Р.Перри сообщил, что многие американские компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной: "У нас есть много компаний, которые будут заинтересованы прийти сюда и пообщаться с украинским правительством по вопросу геологической разведки, прокладке планируемых трубопроводов, по инфраструктурному потенциалу, который дает многим гражданам Украины работу и улучшение качества их жизни".

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Тэги: УКРАИНА, США, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]