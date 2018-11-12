Иран продолжает соблюдать ядерную сделку - МАГАТЭ

Тегеран по-прежнему выполняет свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает в понедельник агентство "Блумберг" со ссылкой на очередной ежеквартальный доклад МАГАТЭ.
Согласно докладу, масштаб деятельности иранской стороны в ядерной сфере по-прежнему не превышает лимитов, установленных в рамках ядерной сделки.
В МАГАТЭ отметили, что провели внеплановые проверки на "всех объектах в Иране, которые требуют этого".
Это уже не первый квартальный отчет МАГАТЭ с того момента, как 8 мая этого года американский президент Дональд Трамп объявил выхода США из СВПД: в августе МАГАТЭ также подтвердило, что Иран придерживается условий международного соглашения.
В начале ноября США восстановили санкции против Ирана, существовавшие до подписания СВПД по иранской ядерной программе от 2015 года. Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная отрасль Ирана, а также его банковская структура судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.
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