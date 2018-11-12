Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9245 RUR   0.0252 GBR   2.1972 TRY   0.3109

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.19 Brent   70.18

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 14 Ноя 10° 15 Ноя 13°

Регион 12.11.2018 20:02

Иран продолжает соблюдать ядерную сделку - МАГАТЭ

Тегеран по-прежнему выполняет свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает в понедельник агентство "Блумберг" со ссылкой на очередной ежеквартальный доклад МАГАТЭ.

Согласно докладу, масштаб деятельности иранской стороны в ядерной сфере по-прежнему не превышает лимитов, установленных в рамках ядерной сделки.

В МАГАТЭ отметили, что провели внеплановые проверки на "всех объектах в Иране, которые требуют этого".

Это уже не первый квартальный отчет МАГАТЭ с того момента, как 8 мая этого года американский президент Дональд Трамп объявил выхода США из СВПД: в августе МАГАТЭ также подтвердило, что Иран придерживается условий международного соглашения.

В начале ноября США восстановили санкции против Ирана, существовавшие до подписания СВПД по иранской ядерной программе от 2015 года. Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная отрасль Ирана, а также его банковская структура судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, АТОМ, МАГАТЭ


Похожие новости


Иран не получит ядерное оружие - Помпео У Тегерана нет незадекларированных материалов для производства ядерного оружия - глава МАГАТЭ МИД Ирана опроверг заявления Нетаньяху о секретных ядерных складах близ Тегерана Рухани предлагает США возобновить диалог на полях Генассамблеи ООН Желание европейских стран провести переговоры с Тегераном по более широкому кругу тем не поможет сохранить ядерную сделку - глава Совета экспертов Ирана Иран соблюдает ядерную сделку - МАГАТЭ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]