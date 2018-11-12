UPS удалось предотвратить первую забастовку в США с 1997г

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service Inc. (UPS) предотвратила забастовку водителей грузовиков, которая могла стать первой для компании в США с 1997 года, пишет The Wall Street Journal.

В минувшие выходные профсоюз водителей грузовиков Teamsters утвердил коллективный договор 11,6 тыс. работников с компанией сроком на пять лет. "За" него высказались 77% голосовавших членов профсоюзной организации.

UPS пообещала немедленно возобновить работу UPS Freight, приостановленную на прошлой неделе, в полном объеме. "Мы благодарим клиентов за терпение и лояльность", - говорится в пресс-релизе компании.

Подразделение UPS Freight обычно обрабатывает тяжелые и объемные отправления, а также оптовые отгрузки товаров на поддонах, в том числе для доставки в магазины. В сегменте малотоннажных перевозок (неполная загрузка грузового автомобиля одним отправителем и необходимость комбинировать доставку) США это подразделение UPS занимает пятое место с долей рынка 5,3%. Его выручка в прошлом году составила $2,6 млрд.