UPS удалось предотвратить первую забастовку в США с 1997г

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service Inc. (UPS) предотвратила забастовку водителей грузовиков, которая могла стать первой для компании в США с 1997 года, пишет The Wall Street Journal.
В минувшие выходные профсоюз водителей грузовиков Teamsters утвердил коллективный договор 11,6 тыс. работников с компанией сроком на пять лет. "За" него высказались 77% голосовавших членов профсоюзной организации.
UPS пообещала немедленно возобновить работу UPS Freight, приостановленную на прошлой неделе, в полном объеме. "Мы благодарим клиентов за терпение и лояльность", - говорится в пресс-релизе компании.
Подразделение UPS Freight обычно обрабатывает тяжелые и объемные отправления, а также оптовые отгрузки товаров на поддонах, в том числе для доставки в магазины. В сегменте малотоннажных перевозок (неполная загрузка грузового автомобиля одним отправителем и необходимость комбинировать доставку) США это подразделение UPS занимает пятое место с долей рынка 5,3%. Его выручка в прошлом году составила $2,6 млрд.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»