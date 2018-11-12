Цены на нефть поднимаются в ходе торгов в понедельник на заявлениях представителей Саудовской Аравии о возможном сокращении поставок в декабре.
Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:45 подорожали на $0,82 (1,17%) - до $71 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь вечером в понедельник выросли на $0,73 (1,21%) - до $60,92 за баррель.
По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, Саудовская Аравия намерена снизить поставки нефти в декабре на 500 тыс. б/с по сравнению с ноябрем. При этом уровень поставок нефти из страны в ноябре ожидается выше уровня прошлого месяца.
Он подчеркнул, что если будет принято решение о сокращении добычи на уровне ОПЕК+, то точкой отсчета будет текущий уровень добычи нефти. При этом, по его словам, комитет ОПЕК+ обратился к странам, которые были освобождены от текущей сделки, с предложением присоединиться к новому соглашению.
"Очевидно, что страны картеля озаботились падением цен на нефть на 20% в течение одного месяца, вызванным внезапным осознанием избытка поставок на рынке", - говорит технический аналитик Forex.com Фавад Разакзада.
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