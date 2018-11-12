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Дальнее зарубежье 12.11.2018 21:17

В ЕС обеспокоены судьбой мирного населения в зонах военных действий в Йемене

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) выразила обеспокоенность последствиями военного наступления в портовом городе Ходейда и его окрестностях для гражданских лиц и инфраструктуры Йемена.

"Перекрытие доступа в Ходейду и обратно приведет к тому, что еще больше йеменцев окажутся на грани голода, поскольку снабжение основными товарами нарушено", - говорится в заявлении официального представителя ЕВС.

В нем сообщается, что при 29 млн общего населения 22 млн человек в стране нуждаются в помощи, а 14 млн могут находиться в условиях наступающего голода.

"Крайне важно, чтобы такие основные товары, как топливо, продукты питания и медикаменты, попадали к нуждающемуся населению независимо от районов его проживания", - подчеркивается в коммюнике.

Стороны конфликта, указывают в Евросоюзе, должны предоставлять гуманитарным организациям возможность оказывать помощь нуждающимся йеменцам, гарантируя ее доступ в соответствии с международным гуманитарным правом. Они также должны способствовать безопасному выходу гражданского населения из зон конфликта.

В заявлении отмечается, что Евросоюз продолжает полностью поддерживать процесс урегулирования, возглавляемый ООН, и в частности, усилия спецпредставителя организации Мартина Гриффитса по немедленному возобновлению политических переговоров.

"Мы призываем все стороны в полной мере и конструктивно сотрудничать со специальным посланником и его командой, поскольку все мы стремимся к достижению долгосрочного, надежного политического урегулирования конфликта в Йемене", - сказано в коммюнике ЕВС.

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Тэги: ЕС, ЙЕМЕН, БЕСПОКОЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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