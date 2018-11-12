В ЕС обеспокоены судьбой мирного населения в зонах военных действий в Йемене

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) выразила обеспокоенность последствиями военного наступления в портовом городе Ходейда и его окрестностях для гражданских лиц и инфраструктуры Йемена.
"Перекрытие доступа в Ходейду и обратно приведет к тому, что еще больше йеменцев окажутся на грани голода, поскольку снабжение основными товарами нарушено", - говорится в заявлении официального представителя ЕВС.
В нем сообщается, что при 29 млн общего населения 22 млн человек в стране нуждаются в помощи, а 14 млн могут находиться в условиях наступающего голода.
"Крайне важно, чтобы такие основные товары, как топливо, продукты питания и медикаменты, попадали к нуждающемуся населению независимо от районов его проживания", - подчеркивается в коммюнике.
Стороны конфликта, указывают в Евросоюзе, должны предоставлять гуманитарным организациям возможность оказывать помощь нуждающимся йеменцам, гарантируя ее доступ в соответствии с международным гуманитарным правом. Они также должны способствовать безопасному выходу гражданского населения из зон конфликта.
В заявлении отмечается, что Евросоюз продолжает полностью поддерживать процесс урегулирования, возглавляемый ООН, и в частности, усилия спецпредставителя организации Мартина Гриффитса по немедленному возобновлению политических переговоров.
"Мы призываем все стороны в полной мере и конструктивно сотрудничать со специальным посланником и его командой, поскольку все мы стремимся к достижению долгосрочного, надежного политического урегулирования конфликта в Йемене", - сказано в коммюнике ЕВС.
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